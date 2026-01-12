Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Žena je podezřelá z pěti trestných činů
Rychlá reakce policistů vedla k vypátrání odcizeného vozidla během krátké doby.
V pátek 9. ledna krátce po šesté hodině ranní přijali policisté v Bystřici nad Pernštejnem oznámení o odcizení vozidla Volkswagen z nedaleké obce. Díky okamžité reakci hlídek a rychlé spolupráci policistů se podařilo automobil během krátké doby vypátrat a zastavit. Policisté bezprostředně po přijetí oznámení vyjeli na místo, zjistili veškeré potřebné informace k vozidlu i okolnostem jeho odcizení. Tyto poznatky byly obratem předány dalším hlídkám v terénu, které se zapojily do pátrání. Již před sedmou hodinou ráno se podařilo odcizené vozidlo lokalizovat a velkomeziříčské hlídce zastavit u obce Pikárec.
Při kontrole čtyřicetileté řidičky policisté zjistili, že žena má opakovaně uložené zákazy řízení motorových vozidel, které by jí měly skončit v květnu roku 2028. Dechová zkouška byla u ženy negativní. Provedený test na přítomnost jiné návykové látky však vykázal pozitivní výsledek na amfetamin. Žena se následně podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Policisté ženu zadrželi a eskortovali na policejní služebnu. Žena k odcizenému vozidlu sdělila, že si všimla, že z rodinného domu vychází žena, která za sebou nezamkla. Využila této situace, zkusila vzít za kliku a dveře se otevřely. Prohledala místnost za dveřmi, odkud odcizila svazek klíčů, mezi nimiž byl i klíč od vozidla.
Žena čelí podezření ze spáchání pěti trestných činů, a to krádeže, neoprávněného užívání cizí věci, porušování domovní svobody, maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky. Odcizené vozidlo bylo po provedení nezbytných úkonů vráceno zpět majiteli.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
12. ledna 2026