Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina

Žena je podezřelá z pěti trestných činů

Rychlá reakce policistů vedla k vypátrání odcizeného vozidla během krátké doby. 

V pátek 9. ledna krátce po šesté hodině ranní přijali policisté v Bystřici nad Pernštejnem oznámení o odcizení vozidla Volkswagen z nedaleké obce. Díky okamžité reakci hlídek a rychlé spolupráci policistů se podařilo automobil během krátké doby vypátrat a zastavit. Policisté bezprostředně po přijetí oznámení vyjeli na místo, zjistili veškeré potřebné informace k vozidlu i okolnostem jeho odcizení. Tyto poznatky byly obratem předány dalším hlídkám v terénu, které se zapojily do pátrání. Již před sedmou hodinou ráno se podařilo odcizené vozidlo lokalizovat a velkomeziříčské hlídce zastavit u obce Pikárec.

Při kontrole čtyřicetileté řidičky policisté zjistili, že žena má opakovaně uložené zákazy řízení motorových vozidel, které by jí měly skončit v květnu roku 2028. Dechová zkouška byla u ženy negativní. Provedený test na přítomnost jiné návykové látky však vykázal pozitivní výsledek na amfetamin. Žena se následně podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Policisté ženu zadrželi a eskortovali na policejní služebnu. Žena k odcizenému vozidlu sdělila, že si všimla, že z rodinného domu vychází žena, která za sebou nezamkla. Využila této situace, zkusila vzít za kliku a dveře se otevřely. Prohledala místnost za dveřmi, odkud odcizila svazek klíčů, mezi nimiž byl i klíč od vozidla.

Žena čelí podezření ze spáchání pěti trestných činů, a to krádeže, neoprávněného užívání cizí věci, porušování domovní svobody, maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky. Odcizené vozidlo bylo po provedení nezbytných úkonů vráceno zpět majiteli.

por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
12. ledna 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 