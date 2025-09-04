Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Žena dojezdila
Test na drogy nedopadl dobře.
V druhé polovině srpna o půlnoci zastavili obrničtí policisté v Havrani řidičku, která už domu nedojela. Při kontrole byla žena značně upovídaná a mluvila velmi rychle s výraznou gestikulací. Při pohledu policistů do jejích očí pojali podezření, že asi nebude vše v pořádku. Řidička ve vozidle tovární značky Škoda měla zarudlé oční bělmo a nápaditě zvětšené zornice. Provedená dechová zkouška dopadla dobře. Test na přítomnost drog v těle už tak ne. Uniformovaná hlídka zjistila, že za volantem motoristka seděla, i přestože jí v těle koluje amfetamin a kokain. Tím se potvrdilo původní podezření policistů. Řidičku vyzvali, aby se dostavila k toxikologickému a lékařskému vyšetření do nemocnice. Odebraný vzorek vše podtrhl, protože i z výsledku krve bylo zjištěno, že 23letá žena z Lounska řídila pod vlivem drogy. Tím se dostala do stavu, který vylučuje možnost sedět za volantem, protože mohla ohrozit život nebo zdraví jiných účastníků silničního provozu. Na obvodním oddělení v Obrnicích si ve zkráceném přípravném řízení převzala sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tuto projížďku hrozí řidičce v případě uznání viny zákaz činnosti nebo vězení až na jeden rok.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
4. září 2025