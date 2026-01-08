Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žena chtěla na cizí účet vložit 200 tisíc korun
Pracovnice banky společně s policisty finanční hotovost seniorce zachránili.
O poměrně vysokou finanční hotovost málem přišla čtyřiasedmdesátiletá seniorka v Karlových Varech. Ta se dostavila ve středu 7. ledna letošního roku krátce před jedenáctou hodinou dopolední do jedné z bankovních společností. Při komunikaci s pracovnicí banky jí sdělila, že chce vložit 200 tisíc korun na jiný účet. Zaměstnankyně bankovní společnosti ale pojala podezření, že by se mohlo jednat o podvodné jednání, převod neuskutečnila a na místo přivolala policisty.
Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - město po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o neslyšící seniorku, se kterou následně začali komunikovat pomocí písemného textu. Po vysvětlení, že se zřejmě jedná o podvodné jednání, policisté na místo přivolali dceru seniorky, která si pro svou maminku přijela.
Díky pohotové reakci pracovnice banky a následné komunikaci policistů seniorka o své úspory naštěstí nepřišla.
nprap. Jan Bílek
8.1.2026