Žena byla politá kyselinou chlorovodíkovou
Na základě výsledků provedeného zkoumání v odvětví kriminalistické chemie a fyzikální chemie byla ze zajištěného šatstva poškozené zjištěna přítomnost kyseliny chlorovodíkové, a to ve vysoké koncentraci.
Od úterý 21. dubna 2026 se plzeňští policisté zabývají oznámeným případem, který se stal v městské části Plzeň Bory, kde došlo k polití ženy v tu dobu ještě neznámou chemickou látkou. Poškozená žena následně vběhla do jednoho ze školských objektů, kde ji byla poskytnuta akutní pomoc a kam také do deseti minut od oznámení přijela naše první policejní hlídka. Posádka zdravotnické záchranné služby zraněnou ženu, která naštěstí neutrpěla vážná zranění, převezla do nemocnice na ošetření.
Od prvopočátku jsme tomuto případu věnovali náležitou pozornost a provedli ve věci řadu úkonů, z nichž klíčovou úlohu sehrálo mj. zajištění ošacení poškozené ženy, které měla v inkriminovanou dobu na sobě, a které bylo následně podrobeno zkoumání na našem odborném pracovišti - konkrétně na odboru kriminalistické techniky a expertiz. Na základě provedeného zkoumání z odvětví chemie byla na svršcích poškozené detekována přítomnost kyseliny chlorovodíkové, a to ve vysoké koncentraci.
Nedílnou součástí provedených úkonů byla ale i práce na místě činu a v jeho okolí, zajištění výpovědí osob, důkazních prostředků a kriminalistických stop až po provedenou domovní prohlídku a prohlídku jiných prostor a zadržení podezřelého, kterým je 65 letý muž – bývalý přítel poškozené. Ten byl následně umístěn do policejní cely, a po provedených procesních úkonech ve čtvrtek 23. dubna obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví. Následující den byl ze strany komisaře plzeňského městského ředitelství podán také podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, což bylo ze strany soudu akceptováno a obviněný je tedy stíhán vazebně.
Na vyšetřování případu nadále pracují kolegové z Městského ředitelství policie Plzeň. S ohledem na oběť tohoto útoku a také na to, aby nebyl narušen další zdárný průběh trestního řízení, není možné uvést další bližší informace.
V souvislosti s vyšetřováním tohoto případu bychom chtěli požádat osoby, které se v úterý 21. dubna v ranních hodinách – krátce před osmou hodinou ráno a krátce po ní pohybovaly v Tomanově ulici v Plzni o případné informace nebo záběry z palubních kamer ve vozidlech. Veškeré poznatky uvítáme na tísňové lince 158, předem za ně děkujeme.
mjr. Mgr. Pavla Burešová
dne 25. dubna 2026