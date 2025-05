Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Žena byla obviněna z vraždy ve stádiu pokusu

LÍNĚ – Zvlášť závažného zločinu ve stádiu pokusu se měla dopustit tím, že muže dvakrát bodla nožem do hrudníku a způsobila mu život ohrožující zranění.

Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje včera zahájili trestní stíhání osmatřicetileté ženy, která byla obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda spáchaného ve stádiu pokusu. Toho se měla dopustit tím, že na pozemku u bytového domu po předchozí konzumaci alkoholických nápojů a slovním napadení dvaatřicetiletým manželem, vzala kuchyňský nůž a dvakrát jím bodla muže do hrudníku. Způsobila mu tak život ohrožující zranění, se kterým byl převezen do nemocnice. Žena byla zadržena a umístěna do policejní cely. Kriminalisté ohledali místo činu a zajistili kriminalistické stopy. Na případu intenzivně pracovali a pracují. Dnes státnímu zástupci se spisovým materiálem doručili i podnět k podání návrhu na vzetí obviněné do vazby.

por. Dagmar Mifková

14. května 2025

