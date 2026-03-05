Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žena byla nalezena ve svém bytě bez známek života
Zemřela násilnou smrtí, podezřelý muž byl na místě zadržen.
Ve středu 4. března letošního roku jsme krátce před osmnáctou hodinou přijali oznámení od dvaašedesátileté ženy, která uvedla, že se nemůže spojit se svou dcerou, která bydlí v Karlových Varech. Při oznámení zároveň uvedla, že se nachází před bytem její dcery, kde sedí opilý muž, který je navíc agresivní. Na místo se okamžitě vydala policejní hlídka, která po příjezdu společně s oznamovatelkou vstoupila do bytové jednotky její dcery. V bytě byla bez známek života nalezena pětatřicetiletá žena, dcera dvaašedesátileté ženy, která podle prvotního zjištění policistů zřejmě zemřela násilnou smrtí.
Muž sedící před bytem, který byl důvodně podezřelý ze spáchání tohoto násilného činu, byl policisty zadržen. Policisté u něj následně provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,52 promile.
Motiv tohoto násilného trestného činu je předmětem dalšího šetření.
Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě prokázání viny hrozí jednatřicetiletému muži trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.
Případem se v současné době usilovně zabývají krajští kriminalisté. Další informace k tomuto případu poskytneme hned, jakmile to průběh vyšetřování dovolí.
nprap. Jan Bílek
5.3.2026