Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Žena a muž z Orlové obviněni z distribuce drog
Při domovních prohlídkách zajištěno více než jedno kilo krystalické látky
Orlovští kriminalisté po několikaměsíčním prověřování začátkem letošního října zahájili trestní stíhání dvou osob, ženy (59 let) a muže (29 let), pro rozsáhlou trestnou činnost, kterou měli spáchat v souvislosti s distribucí drog. Na odhalení nelegální činnosti měla výrazný podíl místní znalost a nadstandardní pracovní nasazení všech zainteresovaných policistů.
Oběma je kladeno za vinu, že se od začátku roku 2023 do doby zadržení měli podílet na distribuci pervitinu a marihuany. Svou „činnost“ měli provozovat nezávisle na sobě převážně v Orlové.
Poznatky získané kriminalisty v rámci prověřování pak mohly být zúročeny a začátkem října byli oba za přispění kolegů ze zásahové jednotky na různých místech zadrženi. Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor a pozemků policisté zajistili více než 100 gramů sušené rostlinné hmoty, krystalickou látku v různých dózách a sáčcích o celkové hmotnosti přesahující 1200 gramů, větší počet různých tablet, skleněnky a digitální váhy. Dále zajistili několik mobilních telefonů a SIM karet, osobní počítač, tablet, herní konzoli, finanční hotovost v různých měnách a plynovou pistoli se zásobníky a náboji. Prohlídek se zúčastnil také policejní psovod se psem, specialistou na vyhledávání drog, a znalci z odboru kriminalistické techniky a expertiz, kteří následně zajištěné věci podrobí odbornému zkoumání.
Oba byli obviněni ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Svou trestnou činnost nepopírali, s kriminalisty spolupracovali. Žena uvedla, že marihuanu zčásti pěstovala na zahradě, zčásti nakupovala. Ostatní drogy měli kupovat od různých dealerů a dále distribuovat neznámým zájemcům. Muž přiznal, že v minulosti byl pravidelným konzumentem pervitinu, v současnosti ho měl užívat příležitostně. V případě odsouzení hrozí ženě, obviněné ze spáchání přečinu, trest odnětí svobody v rozmezí od 1 do 5 let. Mladému muži, jehož protiprávní jednání bylo rozsáhlejší, a proto byl obviněn ze spáchání zločinu, může soudce uložit trest od 2 do 10 let. Jeho trestní stíhání je vedeno vazebně.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 14. 10. 2025