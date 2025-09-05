Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zebra se za tebe nerozhlédne !!
Policisté v prvním zářijovém týdnu v rámci projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“ dohlíželi na bezpečnost dětí u škol, připomínali jim správné přecházení silnice a upozorňovali na nutnost nošení přileb při jízdě na kole či koloběžce.
Po letních prázdninách se děti vrátily zpět do školních lavic a znovu si zvykají na školní povinnosti. Zároveň se ale vracejí i do každodenního silničního provozu, který může být pro ty nejmenší velmi nebezpečný. Policisté proto v prvním zářijovém týdnu věnovali zvýšenou pozornost právě školákům a jejich bezpečnému pohybu na silnicích.
Preventistka Územního odboru Praha venkov – východ spolu s dopravními policisty se v rámci celostátního projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“ vydali k základním školám. Společně dohlíželi na rizikové přechody pro chodce a žákům připomínali, že přechod pro chodce sice poskytuje určitou ochranu, ale rozhodně ne absolutní přednost.
V období od 1. do 5. září policisté oslovovali děti přímo u přechodů a vysvětlovali jim, jak správně přecházet silnici. Za správné odpovědi na otázky z oblasti dopravní výchovy byli školáci odměněni reflexními páskami a speciálními školními zápisníky Policie ČR, které obsahují užitečné rady k bezpečnému chování v silničním provozu. Součástí programu byly i besedy pro žáky 1., 2. a 3. ročníků ZŠ v Čelákovicích a pro druhé třídy ZŠ Líbeznice. Děti si při nich prakticky vyzkoušely, jak se správně rozhlédnout a bezpečně přejít vozovku.
Během kontrol policisté zaznamenali také to, že mnoho dětí přijíždí do školy na kole nebo koloběžce bez ochranné přilby. Připomněli proto, že v České republice je pro děti do 18 let povinnost nosit cyklistickou přilbu. Její používání ale není jen otázkou dodržování zákona – přilba může zásadně ovlivnit následky případného pádu či nehody. Chrání hlavu, snižuje riziko vážného úrazu a může doslova zachránit život.
K bezpečnosti chodců i cyklistů výrazně přispívá také dobrá viditelnost. Řidiči snáze zaregistrují dítě oblečené v pestrých barvách s reflexními prvky. Ty je vhodné umístit nejen na oblečení a obuv, ale i na školní aktovky či batohy. Projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“ má za cíl chránit zejména nejmenší účastníky silničního provozu a připomenout jim, že obezřetnost a opatrnost je základem bezpečné cesty do školy i zpět domů.
nprap. Veronika Borovičková
5. září 2025