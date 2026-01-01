Zebra se za Tebe nerozhlédne!

Policisté dohlíželi na školáky u přechodů pro chodce. 

Dvakrát ročně, v září a dubnu, je realizován celorepublikový preventivní projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“ Letošní preventivní dubnová akce, do které se zapojili i táborští policisté, připadla na týden po Velikonocích. Na bezpečnost chodců u vybraných přechodů, jak v Táboře, tak i v dalších obcích a městech na Táborsku, dohlíželi dopravní policisté a policisté všech obvodních oddělení. Zaměřovali se především na přechody v místech, kde je hustá doprava a kde při cestě do školy přechází větší množství dětí.

Se zastavenými chodci krátce prohovořili na téma bezpečnost v dopravě, zejména se věnovali správnému přecházení vozovky. Za správné odpovědi si děti odnesly malý dárek.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  8. dubna 2026    

