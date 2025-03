Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

„Zebra se za Tebe nerozhlédne“

PŘÍBRAMSKO - Neexistuje absolutní přednost chodců.

Tento týden probíhá po celé republice preventivní akce v dopravě s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Policisté mají zvýšený dohled u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Hlavním cílem akce je posílit v dětech zásady při vstupu do vozovky.

Chodci by měli vědět, že jsou povinni užít přechod, pokud je od nich vzdálen do 50 metrů. Jinak mohou přecházet silnici jen na přehledných místech. Před vstupem na vozovku se musí přesvědčit, jestli ji mohou bezpečně přejít, aniž by ohrozili sebe či ostatní účastníky provozu. Rozhodně nesmí vstupovat na přechod bezprostředně před blížícím se vozem, neexistuje absolutní přednost chodců. Dále nesmí vstupovat na přechod, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, a musí dávat přednost tramvaji. Důležité je i nošení reflexních prvků, za šera, při hustém dešti či v mlze je takto označený člověk vidět až na dvě stě metrů. Tato pravidla a mnohá další se dnes dozvěděly děti ze 4. a 5. tříd ZŠ Jince, kam zavítali příbramští dopravní policisté. Navíc žákům ukázali i policejní techniku a vybavení, které při své práci používají.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

P ČR Příbram

31. březen 2025

Odkazy do noveho okna Dopravní policisté na ZŠ Detailní náhled Dopravní policisté na ZŠ Detailní náhled

