Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zebra se za Tebe nerozhlédne
V minulém týdnu obsadili policisté přechody pro chodce u škol a školek.
Dopravně preventivní projekt Zebra se za Tebe nerozhlédne, zaměřený na chodce, realizují policisté po celé republice dvakrát ročně a to již posledních devatenáct let. Policisté vždy dva týdny v roce obsadí přechody pro chodce u školek a škol, dohlíží na bezpečnost našich nejmenších a předávají jim preventivní materiály týkající se dopravy.
Cílem projektu je preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu, zejména pak osvojovat dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky,odbourávat mýty o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce.
Zebra radí:
- Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho!
- Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi!
- Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!
- Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
17. dubna 2026