Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zebra se za Tebe nerozhlédne

V minulém týdnu obsadili policisté přechody pro chodce u škol a školek. 

Dopravně preventivní projekt Zebra se za Tebe nerozhlédne, zaměřený na chodce, realizují policisté po celé republice dvakrát ročně a to již posledních devatenáct let. Policisté vždy dva týdny v roce obsadí přechody pro chodce u školek a škol, dohlíží na bezpečnost našich nejmenších a předávají jim preventivní materiály týkající se dopravy. 

Cílem projektu je preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu,  zejména pak osvojovat dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky,odbourávat mýty o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce.

Zebra radí:

  1. Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho!
  2. Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi!
  3. Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!
  4. Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
17. dubna 2026

Odkazy do noveho okna

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 