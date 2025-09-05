Policie České republiky  

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zebra se za tebe nerozhlédne

I v letošním roce se policisté první dny školy věnovali dětem a správnému přecházení po přechodu pro chodce. 

Tento týden se opět otevřely brány základních škol po celé České republice a tisíce dětí se vydaly na cestu za vzděláním. Společně s nimi se do ulic vrací i tradiční projekt Policie České republiky „Zebra se za tebe nerozhlédne“, jehož cílem je zvýšit bezpečnost dětí v silničním provozu, především v okolí škol a na přechodech pro chodce.

V rámci tohoto projektu hlídky Policie ČR dohlížejí na rizikové přechody pro chodce, zejména v blízkosti základních škol a frekventovaných silnic. Policisté aktivně usměrňují dopravu, pomáhají nejmenším školákům bezpečně přejít silnici a v případě potřeby zastavují provoz.

Součástí preventivního programu Zebra se za tebe nerozhlédne, je také beseda s policejním preventistou, který se společně s žáky zaměřil na osvojování dodržování pravidel bezpečného přecházení a osobního bezpečí spojeného s dopravní výchovou.

Jaké jsou základní principy bezpečného přecházení vozovky, si společně můžeme připomenout se Zebrou:

  1. Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, využij ho! Nikdy nepřecházej v křižovatce, zatáčce, nebo pod kopcem, či horizontem.
  2. Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3X se rozhlédni – Vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi!
  3. Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!
  4. Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla.

Bezpečně dojít do školy je stejně důležité, jako se v ní něco naučit.

por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
5. září 2025

© 2025 Policie ČR

