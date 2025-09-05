Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zebra se za tebe nerozhlédne
I v letošním roce se policisté první dny školy věnovali dětem a správnému přecházení po přechodu pro chodce.
Tento týden se opět otevřely brány základních škol po celé České republice a tisíce dětí se vydaly na cestu za vzděláním. Společně s nimi se do ulic vrací i tradiční projekt Policie České republiky „Zebra se za tebe nerozhlédne“, jehož cílem je zvýšit bezpečnost dětí v silničním provozu, především v okolí škol a na přechodech pro chodce.
V rámci tohoto projektu hlídky Policie ČR dohlížejí na rizikové přechody pro chodce, zejména v blízkosti základních škol a frekventovaných silnic. Policisté aktivně usměrňují dopravu, pomáhají nejmenším školákům bezpečně přejít silnici a v případě potřeby zastavují provoz.
Součástí preventivního programu Zebra se za tebe nerozhlédne, je také beseda s policejním preventistou, který se společně s žáky zaměřil na osvojování dodržování pravidel bezpečného přecházení a osobního bezpečí spojeného s dopravní výchovou.
Jaké jsou základní principy bezpečného přecházení vozovky, si společně můžeme připomenout se Zebrou:
- Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, využij ho! Nikdy nepřecházej v křižovatce, zatáčce, nebo pod kopcem, či horizontem.
- Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3X se rozhlédni – Vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi!
- Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!
- Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla.
Bezpečně dojít do školy je stejně důležité, jako se v ní něco naučit.
por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
5. září 2025