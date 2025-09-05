Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
„Zebra“ navštěvuje základní školy
S dětmi jsme probírali nejen zásady bezpečného pohybu na komunikacích.
Září jako už tradičně na základních školách nejen na Chomutovsku patří návštěvám třetích tříd a projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Letos jsme „Zebru“ odstartovali na základní škole v ulici Beethovenova. Tam jsme navštívili třetí třídy, jejichž žákům jsme přinesli pracovní sešity s tématy zaměřenými hlavně na bezpečnost v silničním provozu, ale i osobní bezpečí.
Povídali jsme si o základních zásadách bezpečného pohybu na chodníku i silnici, ale také třeba o pravidlech při jízdě na kole či koloběžce. Děti byly velmi šikovné a živě se zapojovaly do diskuse. V průběhu příštích týdnů bude projekt pokračovat také v dalších školách našeho kraje.
Zmíněný sešit i přehledný manuál k práci s ním je volně dostupný na webových stránkách policie. Tam jsou k dispozici i krátká videa, která lze využít k debatám na téma bezpečného chování v silničním provozu.
Zapojit se do projektu a pracovat se zmíněným sešitem tak v případě zájmu může úplně každý, a to nejen ve škole, ale třeba i doma.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
5. září 2025