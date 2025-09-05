Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zebra na Kladensku hlídala školáky
Policisté na Kladensku se i letos zapojili do tradiční akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“. První školní týden hlídali bezpečnost dětí u přechodů a novinkou byl maskot zebry, který si okamžitě získal malé školáky i jejich rodiče.
S prvním školním týdnem se na Kladensku opět rozběhl projekt „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Policisté se zaměřili na bezpečnost školáků u přechodů pro chodce u základních škol. Letos byla akce zpestřena novinkou – na některých školách se objevil maskot zebry. Děti i rodiče se s ním mohli setkat ve Stehelčevsi, Velvarech a na Lánech. Všude sklidil velký úspěch a přispěl k lepší zapamatovatelnosti důležitého poselství celé akce.
Zebru bylo možné potkat v doprovodu policistů kladenského dopravního inspektorátu a policejní preventistky. Jejich úkol byl jasný – připomenout dětem i dospělým, že přechod pro chodce sice poskytuje určitou ochranu, ale rozhodně není zárukou absolutní přednosti. To nejmenší co pro svou bezpečnost mohou chodci udělat je, se rozhlédnout před přecházením a správně vyhodnotit, zda mohou bezpečně vstoupit do silnice.
Jen letos, v roce 2025, došlo na Kladensku už k 21 nehodám s účastí chodců. Ve třech případech byli viníky sami chodci a hned jedenáct nehod se stalo přímo na přechodu. Policisté proto znovu zdůrazňují základní pravidlo: přechod není místo, kde má chodec neomezené právo. Řidič je povinen umožnit chodci bezpečně přejít, ale chodec zároveň nesmí vstoupit do vozovky těsně před přijíždějící auto.
„Zebra se za vás nerozhlédne,“ připomínají policisté. Chodec musí být opatrný a myslet dopředu stejně jako řidič. Auto váží mnohonásobně více a jeho brzdná dráha není nulová – při střetu je chodec vždy tím, kdo dopadne hůře.
Policisté věří, že podobné preventivní akce pomohou snížit počet dopravních nehod a zvýšit bezpečnost na silnicích, zejména u těch nejzranitelnějších – chodců a dětí.
nprap. Monika Pragerová
PČR, Územní odbor Kladno
5. září 2025