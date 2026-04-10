Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Zebra je stále s námi…
Policisté v Ústeckém kraji navštěvují děti ve školách a na jejich bezpečí dohlíží i na přechodech.
I když podle počasí to teď moc nevypadá, jaro je v plném proudu a s ním myslíme také na venkovní aktivity, které k němu neodmyslitelně patří. A protože v nadcházejícím období budou děti stále častěji vyrážet ven na kola, koloběžky nebo třeba na kolečkové brusle, vyrážíme i my za nimi, abychom jim připomněli, jak se při těchto aktivitách chovat bezpečně a vyvarovat se kolizím.
Jak mít správně vybavené kolo, nasazenou ochrannou helmu, kdo všechno se může pohybovat na stezce pro cyklisty nebo chodce a jakým způsobem, anebo že dítě mladší než 10 let smí na silnici vyrazit jen pod dohledem osoby starší než 15 let... O tom všem jsme si v tomto týdnu povídali se žáky ve školách napříč Ústeckým krajem.
Pokračujeme totiž v osvědčeném a dlouholetém preventivním projektu Policie České republiky Zebra se za Tebe nerozhlédne, který cílí na děti 1. stupně základních škol a jejich bezpečí v dopravě a osobní bezpečí.
Rady k bezpečnému přecházení a celkově k bezpečnému pohybu v provozu přináší Zebra již od roku 2007. Informace policisté dětem předávají na besedách ve školách, ale také přímo v silničním provozu, hlavně u přechodů pro chodce v blízkosti škol.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
10. dubna 2026