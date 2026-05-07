Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ze stavby zmizelo 80 metrů kabelů

Podezřelého se podařilo rychle ztotožnit. 

V Teplicích probíhá rekonstrukce Tržního náměstí. V rámci prací jsou instalovány i nové kabeláže, čehož využil i nedaleko bydlící muž. S vidinou zisku z prodaných kabelů vyrazil  po několik nocí na lup. Během pěti návštěv si odnesl přes 80 metrů různých kabelů obsahujících měď. Některé byl volně odložené, jiné vytáhl přímo z výkopu. Stavební společnosti vznikla škoda v řádech desetitisíců korun. Šetřením policistů se podařilo totožnost podezřelého zjistit. Je jím 46letý místní muž, kterému bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z krádeže.

7. května 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 