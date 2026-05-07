Ze stavby zmizelo 80 metrů kabelů
Podezřelého se podařilo rychle ztotožnit.
V Teplicích probíhá rekonstrukce Tržního náměstí. V rámci prací jsou instalovány i nové kabeláže, čehož využil i nedaleko bydlící muž. S vidinou zisku z prodaných kabelů vyrazil po několik nocí na lup. Během pěti návštěv si odnesl přes 80 metrů různých kabelů obsahujících měď. Některé byl volně odložené, jiné vytáhl přímo z výkopu. Stavební společnosti vznikla škoda v řádech desetitisíců korun. Šetřením policistů se podařilo totožnost podezřelého zjistit. Je jím 46letý místní muž, kterému bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z krádeže.
7. května 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí