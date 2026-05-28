Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Ze Smržovky do Jablonce jel pod vlivem alkoholu
Muži, který v noci usedl za volant vozidla pod vlivem alkoholu, policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu.
V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 44letému muži podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil minulý týden 19. května v noci krátce před třiadvacátou hodinou. Tehdy byl policejní hlídkou z oddělení hlídkové služby kontrolován v Jablonci nad Nisou v ulici Rychnovská při řízení vozidla VW Passat. Policisté zjistili, že s tímto vozem jel minimálně ze Smržovky přes Novou Ves nad Nisou, Dolní Černou Studnicí až do Jablonce nad Nisou právě do ulice Rychnovsky, kde byl hlídkou kontrolován. Provedenou dechovou zkouškou u něj ovšem policisté naměřili v dechu hodnotu alkoholu 1,93 promile. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na jeden rok.
28. 5. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí