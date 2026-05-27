Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ze sklepa zmizely i rybářské pruty

Jízdní kolo, koberec i světlo, zloděj vzal všechno, co bylo po ruce. 

Do sklepa domu v ulici Nová se během uplynulých týdnů vloupal zloděj. Ten bral vše, co mu přišlo pod ruku. Majitel sklepa přišel o rybářské pruty, sedla na jízdní kolo, řidítka i stropní svítidlo. Majiteli věcí způsobil škodu za více jak 6 000 korun. Případ šetří policisté z obvodního oddělení České Budějovice - město. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
27. května 2026

