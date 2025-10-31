Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Ze sanitky odcizil zdravotnický batoh
Na svědomí má i další krádeže.
Policisté z mladoboleslavského obvodního oddělení dopadli 39letého recidivistu, kterému nebylo proti srsti okrást zdravotníky, zatímco oni zasahovali u člověka, který potřeboval jejich pomoc.
Podezřelý muž nejprve v polovině října z obchodu v Mladé Boleslavi odcizil elektrokoloběžku v hodnotě 9 tisíc korun. Zřejmě si ale nemohl pomoci a kradl dál. Celá věc se odehrála 23. října v ulici Havlíčkova, kde ze zaparkované sanitky, jejíž zdravotnický personál zasahoval u člověka, který jejich péči potřeboval, 39letý muž odcizil zdravotnický batoh tzv. Medivac. Utéct s ním už ale nestihnul. Zdravotníci, kteří v panelovém době zasahovali si z okna podezřelého muže všimli a na místo doběhli a zabránili mu s batohem odejít. Na místo následně přivolali jak strážníky, tak i policisty.
Policisté následně muži sdělili podezření ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže. Vzhledem k tomu, že muž byl v posledních letech za stejnou majetkovou trestnou činnost odsouzen, hrozí mu vyšší trest a to až 3letý.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
31. října 2025