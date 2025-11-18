Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Že mu není hanba
Zneužil dobrého srdce stařenky.
Mostečtí policisté v krátkém čase vypátrali 47letého muže, kterému předali sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Ten zneužil dobrého srdce staré dámy, kterou měl okrást o mobilní telefon.
Poškozená vyrazila v neděli na dopolední procházku. V centru města na místě, které je známé jako „u kašny“ potkala muže a ženu. S tímto párem se dala do řeči a tématem bylo chodítko seniorky. Muž říkal, že vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu stavu musí pro svého otce obstarat podobnou pomůcku k pohybu. Dáma zkušeného věku prokázala, že má srdce na správném místě a chtěla pomoci. Proto pánovi nabídla, že vlastní ještě jedno takové chodítko, na které se doma jen práší. Ráda mu ho daruje. Společně se všichni vydali k ženě domů. Neznámému muži v obývacím pokoji ochotně předala již nevyužitou zdravotní pomůcku. Ze skříně si mohl vyndat další příslušenství a vybavení k chodítku. Obdarovaný ovšem z bytu neodešel pouze s chodítkem. Cestou z obýváku si v kuchyni všiml odloženého mobilního telefonu. Využil špatného zraku ženy a situace, když nedávala pozor. Mostečan měl odejít i s uschovaným telefonním přístrojem za 2 tisíce korun. Policisté po oznámení ihned na případu pracovali. Vyhodnotili všechny získané informace a podezřeného po pár hodinách zadrželi a převezli do cely. Strážcům zákona se podařilo zajistit i odcizený telefon, který vrátili majitelce. Ukázalo se, že muž ve věku 47 let z Mostu má bohatou trestní minulost. V dřívějšíchch letech si vyslechl nejeden rozsudek. Jsou to teprve 4 měsíce, co se vrátil z vězení, kde pobýval více jak dva roky. Z tohoto důvodu byl v úterý eskortován k okresnímu soudu, kde se na základě podnětu policistů rozhodlo o vzetí recidivisty do vazby. Za mřížemi může v případě uznání viny přijít až o další tři roky svobody.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
18. listopadu 2025