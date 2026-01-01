Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zdrogovaný muž zaútočil na policistu
Agresor mlátil lahví od piva do zaparkovaného vozidla.
Nesnadnou práci měli policisté minulý týden ve čtvrtek se zdrogovaným pětatřicetiletým mužem. Zběsilý agresor řádil v dopoledních hodinách ve Zbraslavi, kde mlátil lahví od piva do zaparkovaného vozidla. Majitel auta kontaktoval tísňovou linku 158. Při příjezdu policejní hlídky se muž začal chovat velmi agresivně, nespolupracoval a svého jednání nehodlal zanechat. Došlo na užití donucovacích prostředků, ale muž se aktivně bránil a vzhledem k tomu, že byl zjevně pod vlivem omamných látek bylo složité ho zpacifikovat. Na místo dorazila i další hlídka. Policisté agresora eskortovali na služebnu. Zde ovšem ještě využil situace a v okamžiku, kdy mu policista uvolnil ruku z pout, tak ho napadl a zlomil záprstní kost na pravé ruce. Výtečník nakonec skončil v cele a nyní čelí obvinění z trestných činů násilí proti úřední osobě a poškození cizí věci, za které mu může hrozit až čtyřletý pobyt za mřížemi.
por. Andrea Cejnková, 27. dubna 2026