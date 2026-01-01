Zdravotní způsobilost
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
„1. Zda Policie České republiky disponuje služebními místy v 5. tarifní třídě, která by umožňovala výkon služby za následujících podmínek:
• bez zvedání břemen pravou horní končetinou;
• bez držení služební zbraně ve smyslu části II přílohy č. 1 k vyhlášce
č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti
zbrojního průkazu;
• bez fyzického kontaktu s pachatelem;
• výhradně administrativní činnost;
• bez absolvování služební tělesné přípravy.
2. V souvislosti s předchozí otázkou Vás žádám o seznam pozic v 5.TT, u nichž nejsou překážkou shora uvedená omezení, zejména pak omezení spočívající v nemožnosti držení služební zbraně.
3. Zda existuje předpis, zákon či závazný pokyn, ze kterého by vyplývala povinnost být držitelem služební zbraně v rámci služebního poměru příslušníků PČR a to i na administrativní pozici, zejména pak v 5.TT, popřípadě jaký.
4. Zda u příslušníka sloužícím na obvodním oddělení v 5. TT na pozici inspektor, který měl doposud stanovenou zdravotní klasi_kaci C s omezením (bez přetěžování horních končetin, bez práce s rukama nad hlavou, bez fyzické přípravy, zařazení zejména na administrativní činnost) a došlo u něho ke zhoršení zdravotního stavu spočívajícím v omezení uvedeném v 1. otázce, zejména ve ztrátě schopnosti bezpečné manipulace se zbraní a není zde předpoklad brzkého zlepšení stavu, by mělo být přistoupeno při mimořádné či periodické lékařské prohlídce jednoznačně ke zdravotní klasi_kaci D2 – pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost pro výkon služby nebo pouze klasi_kaci D1 – pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost na dosavadním služebním místě.
5. Zda by následující systemizovaná služební místa pro KŘ Ústeckého kraje umožňovala výkon služby i s uvedeným omezením (viz otázka č.1), zejména zcela bez zbraně a zda u nich není nutnost speciálních dovedností či vzdělání.
Dálniční oddělení - 2.3.2. /5.4.
Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií - Organizace provozu systémů informačních a komunikačních technologií dílčího provozu počítačových systémů sloužících k výkonu služby v policii a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a sítí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.
Kancelář náměstka ředitele krajského ředitelství pro službu kriminální policie vyšetřování - 2.3.2. /5.4.
Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií - Organizace provozu systémů informačních a komunikačních technologií dílčího provozu počítačových systémů sloužících k výkonu služby v policii a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a sítí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.
Odbor operativní dokumentace - 2.3.2./5.1.
Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií – Zajišťování chodu správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat sloužících k výkonu služby v policii.
Odbor analytiky a kybernetické kriminality oddělení kybernetické kriminality - 2.3.2./5.4.
Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií - Organizace provozu systémů informačních a komunikačních technologií dílčího provozu počítačových systémů sloužících k výkonu služby v policii a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a sítí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.
Odbor informačních a komunikačních technologií oddělení komunikačních systémů - 2.3.2./5.4.
Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií - Organizace provozu systémů informačních a komunikačních technologií dílčího provozu počítačových systémů sloužících k výkonu služby v policii a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a sítí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.
Odbor informačních a komunikačních technologií oddělení komunikačních systémů - 2.3.2./5.1.
Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií - Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat sloužících k výkonu služby v policii.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:
ad 1)
Definice služebního místa je uvedena v ustanovení § 19 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon“). Podle odstavce 1 citovaného ustanovení zákona služební místo vyjadřuje organizační a právní postavení příslušníka (policisty) v bezpečnostním sboru. Je charakterizováno zejména systemizovanou služební hodností, stupněm vzdělání, oborem nebo zaměřením vzdělání, dalším odborným požadavkem, základním tarifem, náplní služební činnosti, rozsahem oprávnění a povinností policisty.
Současně policista musí mj. splňovat zdravotní způsobilost (viz prosím ustanovení § 15 odst. 1 a § 79 odst. 1 zákona). V souladu s ustanovením § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona byla vydána vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech (dále jen „vyhláška o zdravotní způsobilosti“). Podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky o zdravotní způsobilosti při pracovnělékařské prohlídce zjišťuje posuzující lékař [lékař zdravotního zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „ZZMV“) zdravotní stav policisty]. Součástí pracovnělékařské prohlídky je zjišťování anamnestických dat. Zdravotní způsobilost policisty posoudí posuzující lékař (lékař ZZMV) na základě zhodnocení zjištěného zdravotního stavu, posouzení výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření a nároků kladených na činnost odpovídající výkonu služby na služebním místě, na které je nebo má být příslušník ustanoven.
Podle oddílu I. bodu I. přílohy č. 1 vyhlášky o zdravotní způsobilosti se zdravotní klasifikace v seznamu nemocí, stavů a vad a přidružených zdravotních problémů (oddíl III) člení podle zdravotní náročnosti na sloupce I až III, k nim je přiřazena klasifikační značka, která odpovídá příslušné zdravotní způsobilosti příslušníka pro výkon služby na služebním místě. Zdravotní klasifikace vyjadřují rozsah schopnosti pro výkon služby v bezpečnostním sboru a jsou jedním z podkladů pro vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti. Označují se příslušnou klasifikační značkou. Klasifikační značka „A“ vyjadřuje zdravotní způsobilost pro výkon služby nebo pro výkon služby na služebním místě. Klasifikační značka „C“ vyjadřuje zdravotní způsobilost pro výkon služby na služebním místě s omezením některých činností pro výkon služebního místa. Klasifikační značka „D – 1“ vyjadřuje zdravotní nezpůsobilost pro výkon služby na služebním místě, na kterém je ustanoven a pro něž je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost. Klasifikační značka „D – 2“ vyjadřuje zdravotní nezpůsobilost pro výkon služby v bezpečnostním sboru.
Podle oddílu I. bodu II. přílohy č. 1 vyhlášky o zdravotní způsobilosti se příslušníci posuzují podle příslušného sloupce zdravotní klasifikace, který je uveden v Seznamu činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostních sborech s ohledem na příslušné služební místo.
S ohledem na shora uvedené lze uvést, že „pouze“ posuzující lékař v rámci stanovené klasifikační značky „C“ (omezení některých činností pro výkon služebního místa) stanoví taková omezení a úlevy pro výkon služby na služebním místě, které policistovi „fakticky neznemožňují vykonávat službu“. Jinými slovy řečeno lékařský posudek obsahuje závěr, že policista je zdravotně způsobilý pro výkon služby na služebním místě s omezením, přičemž posuzující lékař (lékař ZZMV a nikoliv samotný služební funkcionář) blíže vymezí, stanoví a určí jaké činnosti, služební úkoly a služební povinností vyplývající ze služebního místa (popřípadě náplně výkonu služby), nemůže policista vykonávat s ohledem na stanovené omezení a úlevy pro výkon služby na služebním místě. Příslušný služební funkcionář je pak při obdržení pravomocného lékařského posudku, kde byla stanovena klasifikační značka „C“, povinen respektovat stanovená omezení uvedená v posudku – policista je i nadále zařazen na služebním místě a vykonává služební činnosti a úkoly v souladu s pokyny nadřízených podle stanovených omezení vyplývajících z posudku.
Z předloženého dotazu vyplývá, že policista zdravotní způsobilost k výkonu služby nepozbyl, ale „pouze“ mu byla omezena. Je tedy zdravotně způsobilý pro výkon služby na služebním místě s omezením některých činností pro výkon služebního místa.
ad 2)
S ohledem na odpověď uvedenou k dotazu č. 1 je zřejmé, že žádný seznam volných služebních míst v 5. TT, u nichž nejsou (by nebyly) překážkou k výkonu služby omezení uvedená v dotaze č. 1, neexistuje a ani nemůže existovat.
Nad rámec výše uvedeného povinný subjekt uvádí, že podle ustanovení § 3 věty první zákona Ministerstvo vnitra České republiky vede evidenci volných služebních míst v bezpečnostních sborech, s výjimkou zpravodajských služeb, a evidenci údajů o příslušnících těchto bezpečnostních sborů, zařazených v záloze, odvolaných ze služebního místa a o příslušnících, kteří požádali o převedení na jiné služební místo. Podle ustanovení § 20 odst. 4 věty první zákona služební funkcionář při obsazování volného služebního místa využívá evidence ministerstva o příslušnících odvolaných ze služebního místa a o příslušnících, kteří požádali o převedení na jiné služební místo. Je tedy zřejmé, že pokud je v Policii České republiky volné služební místo a policista splňuje stanovené zákonné podmínky pro toto místo, služební funkcionář ustanoví tohoto policistu na volné služební místo podle ustanovení § 20 zákona. Jak již bylo shora uvedené, tak zdravotní způsobilosti patří mezi zákonné podmínky, které musí policista splňovat při ustanovení na volné služební místo.
ad) 3
Podle § 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky je Policie České republiky jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor a podle ustanovení § 51 citovaného zákona je policista oprávněn použít při zákroku donucovací prostředek a zbraň, k jejichž používání byl vycvičen.
Pokud se jedná o služební předpisy (interní akty řízení) lze zmínit např. závazný pokyn policejního prezidenta č. 156/2008, o zabezpečení, přidělování a nošení služebních zbraní, střeliva a munice v Policii České republiky nebo pokyn policejního prezidenta č. 204/2024, o provádění služební přípravy.
ad) 4
Jak již bylo uvedeno v odpovědi k dotazu č. 1, tak posuzování zdravotní způsobilosti je „pouze“ v pravomoci příslušného posuzujícího lékaře (lékaře ZZMV). Důvody k provedení mimořádné prohlídky jsou pak uvedené v ustanovení § 4 vyhlášky o zdravotní způsobilosti.
ad) 5
Viz. odpovědi uvedené k dotazům č. 1 a 2.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 29. 1. 2026