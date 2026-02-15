Zdraví policejního psa jako základ výkonu

Jak zajistit, aby byl služební pes připraven podat maximální výkon a zároveň zůstal zdravý? Odpověď na tuto otázku hledali policejní psovodi na teoreticko-praktickém workshopu s názvem „Péče o psa v zátěži“, který v Liberci uspořádal vedoucí oddělení Skupiny základních kynologických činností ppor. Tomáš Louda. Akce se zúčastnili kolegové nejen z Libereckého kraje, cenné informace si přijeli poslechnout i kolegové ze Středočeského kraje a hl. města Praha. Workshop, který probíhal po celý týden pro všechna krajská ředitelství policie, nabídl ucelený pohled na problematiku fyzické i zdravotní připravenosti služebních psů.
Pozvání jako hlavní přednášející přijala MVDr. Katarína Garajová, CertCAAPR – veterinární lékařka specializující se na fyzioterapii a výživu psů. Její profesní zkušenosti sahají od působení jako výživová poradkyně pro produkty Farmina, přes práci na Veterinární klinice ELPA v Trenčíně, kde se věnovala nutričnímu poradenství, fyzioterapii a rehabilitaci, až po vedení vlastní kliniky zaměřené na fyzioterapii a rehabilitaci psů. Je držitelkou certifikace CertCAAPR, která potvrzuje její vysokou odbornost v oblasti rehabilitace malých zvířat. Své znalosti předávala také Policii Slovenské republiky či studentům Univerzity veterinárního lékařství v Bratislavě.
Jedním z klíčových témat workshopu byla první pomoc při nejčastějších zdravotních komplikacích vznikajících u psů ve zvýšené zátěži. Služební psi se při výkonu služby dostávají do situací, které kladou mimořádné nároky na jejich organismus – ať už jde o dlouhodobé nasazení, extrémní klimatické podmínky nebo intenzivní fyzickou práci.
Účastníci se seznámili s praktickými postupy, jak rychle a efektivně reagovat v kritických momentech, aby minimalizovali riziko trvalých následků. Nechyběly konkrétní modelové situace ani ukázky správného postupu při kolapsových stavech, přehřátí či svalových problémech. Důraz byl kladen především na rychlou orientaci v situaci, správné vyhodnocení stavu psa a adekvátní zásah do doby než jim bude moci být poskytnuta veterinární pomoc.
Workshop navázal na úvodní modul fyzioterapie z roku 2025 a přinesl jeho rozšíření o další poznatky z oblasti přípravy psa na zátěž a regenerace po výkonu. Psovodi si mohli jednotlivé techniky nejen prohlédnout, ale i osobně vyzkoušet.
MVDr. Garajová podrobně vysvětlila základy anatomie a fyziologie psa ve vztahu k výkonu. Zaměřila se na správné budování fyzické kondice, prevenci přetížení a význam regenerace. Ukázala konkrétní techniky podporující obnovu svalové kondice a celkovou pohodu služebních psů. Důležitým tématem byla i správná výživa a krmný režim, které tvoří základ dlouhodobé výkonnosti.
Psovodi tak získali komplexní přehled – od teoretických základů až po praktické zkušenosti, které mohou okamžitě aplikovat ve své každodenní práci. Kromě těchto získaných informací a zkušeností obdrželi psovodi také různé vzorky krmiv a pamlsků pro své čtyřnohé parťáky.
15. 2. 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová