Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žďárští kriminalisté objasnili internetové podvody

Celková škoda se vyšplhala na 700 tisíc korun a poškozených je téměř šest desítek.

Kriminalisté objasnili internetovou trestnou činnost, které se dopouštěl dvaadvacetiletý muž z Pardubicka. Celková škoda se vyšplhala na 700 tisíc korun a poškozených je téměř šest desítek. Obviněn byl ze spáchání trestného činu podvodu a na podaný návrh byl vzat do vazby. Muži hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Policisté jednotlivé případy v rozmezí od května roku 2023 do listopadu roku 2024 prověřovali a šetřením se jim podařilo získat informace k pachateli, kdy následně zjistili i jeho totožnost. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání. „Dvaadvacetiletý muž z Pardubicka byl obviněn ze spáchání přečinu podvodu, přičemž činem vznikla větší škoda,“ řekl mjr. Ing. Bc. Josef Švoma, vedoucí oddělení hospodářské kriminality. Muž byl již dříve soudně trestán za obdobnou trestnou činnost. Aktuálně je ve zkušební době podmíněného trestu, který by mu měl skončit v únoru roku 2028.

Obviněný vystupoval pod různými falešnými profily na sociálních sítích, kde lákal uživatele k investování do akcií. Poškození na nabídku reagovali, navázali s ním komunikaci a následně mu zaslali finanční prostředky, které měly být určeny k investicím. Podezřelý si peníze ponechal, žádné investice neuskutečnil a na výzvy k jejich vrácení nereagoval.

To ale nebyla jediná forma podvodného jednání, které má obviněný na svědomí. Na různých internetových portálech nabízel prostřednictvím falešných inzerátů prodej různého zboží, jako jsou herní konzole, mobilní telefony nebo bezdrátová sluchátka. Zájemci o koupi mu zaplatili předem. Zboží jim dodáno nebylo, ani jim nebyly peníze vráceny zpět.

Další podvody spáchal na internetových seznamkách, kde vystupoval jako otec nemocného syna a pod záminkou naléhavé pomoci žádal o zaslání finančních prostředků. K osobnímu setkání nikdy nedošlo a zaslané částky nebyly vráceny.

Získané peníze od poškozených použil obviněný muž pro svoji vlastní potřebu.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do brněnské věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí

13. května 2025

