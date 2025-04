Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zbytečně riskovali

BRNO: Mladíci cestovali na spřáhlech vlaku.

Nebezpečný způsob cestování si v neděli odpoledne vybrali tři mladíci na cestu z Brna do Břeclavi. Výběr vlaku jako dopravního prostředku by určitě nebyla špatná volba, jen kdyby si skupinka vybrala vhodnější místo, než spřáhla vagonu na konci vlaku. Osob na zádi soupravy odjíždějící z brněnského hlavního nádraží si na mostě povšimli pozorní kolemjdoucí a vyrozuměli policisty. Ti tak nebezpečnou situaci začali rychle řešit i s dispečerem provozu. Mezinárodní expres do Vídně tak měl mimořádně neplánovanou zastávku ještě v Modřicích u Brna. I když se mladíci snažili ihned po zastavení vlaku z místa rychle zmizet, policistům neutekli. Mimo vysoké pokuty od drážního úřadu jim nyní navíc hrozí i to, že budou muset zaplati dopravci za zpoždění mezinárodního spoje. Případ bohužel není ojedinělý, nebezpečnou jízdu vně vlaku řešili policisté s dvěma mladíky před týdnem také v Doubravníku.

por. David Chaloupka, 30. dubna 2025

Související dokumenty Na vlaku.m4a

Velikost souboru: 2,5 MB / formát M4A

