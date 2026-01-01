Zbrojní oprávnění a trestné činy spáchané se zbraní
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal „o poskytnutí následujících informací nebo statistických dat, které se týkají:
- počtu držitelů zbrojních oprávnění v rámci předchozích 10 let,
- počtu registrovaných zbraní jednotlivých kategorií,
- úspěšnost složení zkoušek odborné způsobilosti – teoretické i praktické části,
- využívání institutu předběžného zadržení zbraně (např. při podezření na domácí násilí),
- přestupků na úseku zbraní a střeliva – jaké jsou nejčastější prohřešky držitelů,
- trestné činy spáchané s legálně a nelegálně drženou zbraní (počty incidentů, kde figurovala legálně držená zbraň a kde naopak šlo o nedovolené ozbrojování, včetně případů, které byly očištěny jako krajní nouze nebo nutná obrana).“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1., 2., 3., 4. a 5.
Statistické údaje vztahující se k předmětu žadatelova zájmu za roky 2016 až 2025 v rozsahu, v jakém je sleduje a vykazuje ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky, jsou obsaženy v příloze č. 1.
Vysvětlivky k tabulce:
ZP = zbrojní průkaz.
Počty registrovaných zbraní jsou uvedeny ve vztahu k držitelům zbrojních průkazů.
Kategorie zbraní A-I byla zavedena novelou zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), v roce 2021.
ZOZ = zkouška odborné způsobilosti.
Do počtu osob, které se přihlásily ke zkoušce odborné způsobilosti, jsou započteny rovněž osoby, které v daném kalendářním roce neprospěly ve zkoušce odborné způsobilosti a po uplynutí zákonné lhůty se v témže roce znovu ke zkoušce odborné způsobilosti přihlásily.
Počty osob, které prospěly u zkoušky odborné způsobilosti jsou statisticky sledovány od roku 2018.
Počty přestupků fyzických osob na úseku zbraní a střeliva byly do roku 2021 statisticky sledovány bez rozlišení, zda šlo o držitele zbrojního průkazu, či nikoliv. Od roku 2022 jsou počty přestupků držitelů zbrojních průkazů a přestupků ostatních fyzických osob statisticky sledovány samostatně. Počínaje rokem 2022 jsou v tabulce uvedeny pouze přestupky držitelů zbrojních průkazů.
Přestupky na úseku zbraní a střeliva, jejichž počty jsou uvedeny v tabulce, upravuje zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
Ad 6.
Statistické údaje vztahující se k předmětu žadatelova zájmu za roky 2016 až 2025 v rozsahu, v jakém je sleduje a vykazuje statistika kriminality vedená Policií České republiky, jsou obsaženy v příloze č. 2.
Vysvětlivky k tabulkám:
V první tabulce jsou uvedeny počty registrovaných skutků naplňujících skutkovou podstatu trestného činu nedovoleného ozbrojování podle § 279 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, které od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku vedly k zahájení úkonů trestního řízení podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Poskytnuté statistické údaje nezahrnují dodatečně objasněné skutky, tj. skutky objasněné v kalendářních letech následujících po skončení kalendářního roku, kdy byl skutek registrován.
Ve druhé tabulce jsou uvedeny počty skutků s aktivně použitou nejméně jednou zbraní. Nejsou započítány skutky, kdy pachatel měl u sebe zbraň, ale nijak ji nepoužil. Statistické údaje zahrnují pouze objasněné skutky, tj. skutky se známým pachatelem, neboť v případě neobjasněných skutků, tj. skutků s neznámým pachatelem, nelze zjistit, zda pachatel držel střelnou zbraň legálně či nelegálně, a zpravidla ani jednoznačně určit, jaký druh zbraně pachatel použil.
Statistika kriminality vedená Policií České republiky neeviduje příznaky „nutná obrana“ a „krajní nouze“. Povinný subjekt proto nedisponuje statistickými údaji požadovanými v této souvislosti a nemůže je žadateli poskytnout.
NP = neznámý pachatel. ZP = známý pachatel.
Poznámky uvedené v tabulce kurzivou poskytují informaci, odkdy, respektive dokdy, je nebo byl příslušný příznak statistikou kriminality Policie České republiky evidován.
Celkové počty skutků evidovaných v jednotlivých kalendářních letech nelze získat součtem v tabulce uvedených hodnot, neboť jeden skutek mohl být spáchán více pachateli, z nichž každý mohl použít jinou zbraň, nebo mohl být spáchán jedním pachatelem, který přitom použil více druhů zbraní.
PhDr. Jiří Vokuš, 16. dubna 2026