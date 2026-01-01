Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Zbraňová amnestie v Karlovarském kraji
Za poslední tři zbraňové amnestie bylo odevzdáno nejvíce zbraní a střeliva.
Zbraňová amnestie, tedy zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování, jak zákon přesně vystihuje pojem, bývá zpravidla spojena s významnou změnou legislativy. V tomto případě s přijetím zcela nového zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu. Zbraňová amnestie je v něm zakotvena v přechodnému ustanovení § 150 odst. 23 a pro munici v ustanovení § 76 odst. 13 zákona č. 91/2024 Sb., o munici.
Od 1. ledna do 30. června letošního roku bylo v rámci zbraňové amnestie v Karlovarském kraji odevzdáno celkem 125 zbraní, 11 759 ks střeliva a 72 ks munice.
Pro srovnání – při zbraňové amnestii v roce 2021 občané odevzdali 77 zbraní a 5 854 kusů střeliva, v roce 2014 pak 107 zbraní a 5 568 kusů střeliva. Počty munice a výbušnin v předchozích letech nebyly statisticky sledovány, přesto lze letošní výsledky označit za jednoznačně nejlepší z hlediska počtu odevzdaných zbraní i střeliva.
Mezi odevzdanými zbraněmi se objevilo také několik velmi zajímavých historických exemplářů. Celkem pět zbraní spadalo do kategorie R1, tedy zbraní samočinných. Jednalo se o sběratelské zbraně pocházející z období druhé světové války. Mezi nimi byl například německý samopal MP40, známý pod označením „Schmeisser“ nebo útočná puška SG 44 (Sturmgewehr). Policisté převzali také historicky cennou pistoli Walther Model 1, kterou stejnojmenná německá firma uvedla jako první zbraň na trh nebo švýcarskou pušku Karabiner Modell 1931 včetně bodáku a příručky švýcarské armády. Nechyběly ani zajímavé lovecké zbraně. Převážnou část však tvořily běžné palné zbraně v různém technickém stavu – od pečlivě udržovaných kusů až po silně zkorodovaná torza nalezená v terénu nebo dlouhodobě uložená v nevhodných podmínkách.
V rámci prověřování původu zbraní bylo zjištěno, že 5 zbraní a 2 hlavní části zbraní byly v minulosti odcizeny při vloupání do dvou rodinných domů.
V případě munice se kromě dvou imitačních výbušek jednalo převážně o drobné imitační prostředky, například různé druhy roznětek nebo CS tělísek. Na rozdíl od předchozích zbraňových amnestií nebyla letos odevzdána žádná ostrá munice. V minulosti se přitom policisté setkali například s belgickými granáty z období druhé světové války.
Zajímavostí letošní amnestie je také skutečnost, že nebyly odevzdány žádné výbušniny. Přestože je Karlovarský kraj historicky spojen s důlní činností a při předchozích amnestiích občané vždy nějaké výbušniny odevzdali, letos se takový případ nevyskytl.
Občané, kteří při odevzdání zbraně požádali o její legalizaci, nyní procházejí zákonem stanoveným procesem. U každé zbraně policisté nejprve prověřují, zda po ní není vyhlášeno pátrání. Následně je odeslána na specializované pracoviště, kde se ověřuje, zda s ní v minulosti nebyl spáchán nějaký trestný čin. Pokud jsou výsledky obou prověrek negativní a osoba splňuje zákonné podmínky pro držení zbraně, může jí být zbraň zaregistrována a vrácena. Osoby, které dosud nejsou držiteli zbrojního oprávnění, mají možnost do šesti měsíců požádat o jeho vydání. Ve všech ostatních případech se odevzdané zbraně stávají majetkem státu.
Letošní zbraňová amnestie v Karlovarském kraji potvrdila zájem veřejnosti o legální řešení držení nalezených či neoprávněně přechovávaných zbraní. Odevzdáním zbraní a střeliva občané přispěli nejen k jejich řádnému prověření, ale také k posílení bezpečnosti na území Karlovarského kraje.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
9. 7. 2026