Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Zbraňová amnestie se chýlí ke konci…
Do 30. června mohou lidé odevzdat nelegálně držené zbraně, střelivo nebo munici na kterékoli služebně Policie České republiky.
Do konce letošní zbraňové amnestie zbývá už jen několik posledních dnů. Amnestie probíhá od 1. ledna do 30. června 2026 a umožňuje lidem bez hrozby trestního postihu odevzdat nelegálně držené zbraně, střelivo nebo munici na kterékoli služebně Policie České republiky.
Před letošním rokem byla zbraňová amnestie v České republice vyhlášena celkem pětkrát. Během poslední amnestie v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat téměř 3 700 zbraní a 133 000 kusů střeliva.
Co se děje se zbraněmi a municí po jejich odevzdání?
Odevzdali jste zbraň nebo střelivo? Co následuje dál?
Policisté zbraň bezpečně převezmou – a neptají se na její původ. Každý, kdo zbraň odevzdá, obdrží „Potvrzení o převzetí zbraně do úschovy“.
Poté zbraň projde důkladným prověřením. Specialisté provedou balistickou expertizu, aby ověřili, zda nebyla použita při trestném činu nebo přestupku, případně zda není vedena jako odcizená. Součástí kontroly je také posouzení její funkčnosti.
Pokud prověřování neodhalí žádné skutečnosti bránící dalšímu postupu, považuje se osoba, která zbraň odevzdala, za jejího vlastníka. Ten může do dvou měsíců od uložení zbraně do úschovy požádat o vydání potřebných oprávnění k jejímu držení. Po splnění všech zákonných podmínek si může zaregistrovanou zbraň převzít zpět.
Pokud si vlastník zbraň ponechat nepřeje, může ji bezplatně přenechat státu. Policie s ní následně naloží v souladu se zákonem. Stejný postup platí také pro střelivo.
Výjimkou jsou výbušniny a některé druhy munice – ty jsou z bezpečnostních důvodů určeny k okamžité likvidaci.
Připomínáme, že zbraně lze odevzdat na kterékoliv policejní služebně. Zároveň apelujeme na zvýšenou opatrnost při manipulaci s municí a výbušninami. Pokud naleznete granát, minu nebo jiný podezřelý výbušný předmět, v žádném případě s ním nemanipulujte a okamžitě kontaktujte tísňovou linku 158.
Během letošní zbraňové amnestie byl například na Chomutovsku odevzdán vzácný samopal, který se jen tak nevidí. Jedná se o německý samopal Vollmer-Erma EMP ráže 9 mm Luger (přiložená fotografie), vyráběný v letech 1925 až 1940. Tento typ zbraně používaly policejní sbory i speciální vojenské jednotky.
23. června 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje