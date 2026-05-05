Zbraňová amnestie očima Plzeňského kraje
Amnestie trvá od 1. ledna 2026 do 30. června 2026 a za první čtyři měsíce občané v Plzeňském kraji odevzdali více než dvě stovky zbraní.
Jak už název napovídá, tak ve zmiňovaném období mohou lidé v celé České republice odevzdat Policii České republiky zbraně, střelivo, munici či výbušninu s vědomím, že jim za to nehrozí žádný postih. Týká se to samozřejmě takových zbraní, střeliva nebo munice, které člověk drží bez příslušných oprávnění. Za první čtyři měsíce lidé v Plzeňském kraji odevzdali 218 zbraní, 4 097 kusů střeliva a 6 kusů munice. U munice se jednalo například o dělostřelecké nebo ruční granáty. Výhodou amnestie je, že pokud zbraň nesouvisí s trestnou činností, může odevzdávající osoba zažádat o její řádnou registraci. Pokud o registraci neprojeví zájem, může vlastnické právo postoupit jiné osobě, požádat o úřední zničení nebo ji přenechat do vlastnictví státu a taková zbraň může být například zařazena do některého ze státních sbírkových fondů. Co se týče testování odevzdaných zbraní, tak to probíhá ve specializované balistické zkušebně, kde je ze zbraně vystřelen zkušební výstřel. Pokud by se střela shodovala s nějakou ze sbírky střel, musela by se zbraň odeslat do Kriminalistického ústavu v Praze k dalšímu zkoumání. Pokud s odevzdáním neregistrované zbraně váháte, určitě se nemáte čeho bát, na odevzdání v rámci amnestie je stále čas do konce června letošního roku. Další informace včetně úředních hodin naleznete v odkazu: https://policie.gov.cz/clanek/odbor-sluzby-pro-zbrane-a-bezpecnostni-material.aspx.
por. Bc. Ondřej Hodan
5. května 2026