Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Zboží nezaslali, peníze nevrátili
Pod záminkou prodeje různého zboží měla šestice osob z Karvinska podvodně vylákat z téměř tří desítek poškozených zhruba 300 tisíc korun.
Důkladná operativní činnost a nekonečné množství hodin strávených při vyhodnocení všech získaných indicií vyústily ke ztotožnění šesti osob (od 18 do 24 let) z Karvinska, kteří se mohli dopustit protiprávního jednání podvodu. Tři ženy a tři muži měli na sociálních sítích nabízet různé zboží, které ovšem po zaplacení požadovaných záloh či celé částky nezaslali.
V období od začátku června do konce září loňského roku měli uveřejnit desítky inzercí, ve kterých měli nabízet například dražší a luxusnější modely mobilních telefonů, náhradní díly k různým motorovým vozidlům nebo zahradní malotraktory a mini bagry. Jednotliví obvinění měli ve skupině různé role, které nebyly pevně dané a spočívaly v podávání podvodných inzerátů, komunikaci se zájemci o koupi, poskytnutí bankovních účtů k zaslání požadovaných záloh a následný výběr nebo převod peněz. Místo nabízeného zboží se však kupující po zaslání požadované finanční částky „dočkali“ jen řady výmluv, mnohdy i výhružek. Nakonec komunikace úplně ustala.
Poškození pak většinou podávali trestní oznámení v místě svého bydliště, pro zdárné objasnění byla tedy pro karvinské kriminalisty stěžejní také spolupráce s kolegy z celé republiky. Náročné prověřování všech zainteresovaných policistů nakonec vedlo k šestici podezřelých. Během relativně krátké doby měli z téměř tří desítek poškozených podvodně vylákat zhruba 300 tisíc korun.
Komisař oddělení hospodářské kriminality územního odboru Karviná v listopadu loňského roku všech šest osob obvinil ze spáchání zločinu podvodu, za což jim hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. Jeden z šestice obviněných, třiadvacetiletý muž, který byl v minulosti již několikrát odsouzen pro spáchání majetkových trestných činů a je trestně stíhán také v jiném kraji, je v současnosti ve vazbě.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 16. 1. 2026