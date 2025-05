Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zborcení části vnitřku hotelu, zavalení lidé

Čeladná: Policisté se případem zabývají

V souvislosti se zborcením části vnitřku hotelu v Čeladné probíhá ohledání místa, respektive prostor, do kterých je bezpečný vstup, za účasti statika. Přítomni jsou také hasiči. Policisté zjišťují a dokumentují veškeré okolnosti související s událostí. Mezi naše činnosti patří vytěžování hotelových hostů, kdy někteří jsou ze zahraničí, rovněž jim poskytujeme potřebnou součinnost v nastalé situaci. Náhradní ubytování zajistil pan starosta Čeladné, za což mu náleží poděkování. Vytěžujeme ale i další osoby, které k věci mohou disponovat jakoukoliv informací. Zjištěné skutečnosti budou policisté průběžně vyhodnocovat.

K osvětlení možné příčiny spadnutí vnitřní části objektu bude přibrán jakožto znalec statik.

Vzhledem k výše uvedenému nelze nyní předjímat, v jakém časovém horizontu budou k dispozici konkrétní závěry. Lze hovořit spíše o dnech až týdnech a není vhodné komentovat jednotlivé aktuálně zjištěné skutečnosti či přiklánět se k hypotézám. Nyní nehrozí v místě žádné ohrožení, policisté jsou stále na místě a zajišťují bezpečný perimetr.

Dosud nebyly zjištěny informace nasvědčující „výbuchu“. Mohlo se jednat o zvuk padajícího materiálu v budově, nicméně policisté se i tímto zabývají.

Frýdecko-místečtí kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.

A ještě jednou si dovolím sdělit, že na vyproštění zavalených osob se aktivně podíleli také policisté, samozřejmě v úzké součinnosti s kolegy hasiči.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 9. května 2025

------ prvotní informace, 9. května 2025 --------------

Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjely včera hodinu před půlnocí do Čeladné na Frýdecko-Místecku. Zásah souvisel se zborcením části vnitřku hotelu, ve kterém byly dvě desítky osob.

Pár minut před 23. hodinou přijali policisté oznámení, že v ubytovacím zařízení v Čeladné došlo k sesuvu a spadnutí části uvnitř objektu a jsou zavalení lidé. Okamžitě jsme na místo vyslali maximální počet sil, jednalo se o policisty ze speciální pořádkové jednotky, oddělení hlídkové služby, obvodního oddělení Frýdlant nad Ostravicí, psovody a další. Několik osob bylo při příjezdu prvních hlídek již vně objektu, po zbylých začali policisté společně s hasiči ihned pátrat, vyprošťovat je a vyvádět ven do bezpečného prostoru. Celkově se jednalo o dvě desítky osob, kdy dva muži a jedna žena byli zraněni a předáni do péče zdravotníkům. Na tomto mimořádném zásahu se od první chvíle podílely v těsné součinnosti a za maximální koordinace všechny složky integrovaného záchranného systému.

Policisté mimo dalších činností zjišťovali a ověřovali informace k ubytovaným osobám, rovněž k jejich počtu. Byli v kontaktu a v součinnosti také s přítomným panem starostou Čeladné, kterému náleží poděkování za zajištění náhradního ubytování pro hosty. Po dobu zásahu policisté rovněž uzavřeli přilehlou komunikaci.

Policisté, kteří jsou stále na místě, již v noci začali zjišťovat prvotní informace k události. Ve vyhodnocování a dokumentování budou i nadále pokračovat. Do objektu budou však moci vstoupit až ve chvíli, kdy bude bezpečný pro pohyb. O tomto by měl rozhodnout statik. V této chvíli není zřejmé, co zapříčinilo zřícení části vnitřku hotelu. Z hlediska právní kvalifikace přichází v úvahu obecné ohrožení z nedbalosti, událostí se frýdecko-místečtí policisté i nadále zabývají.

por. Mgr. Soňa Štětínská

