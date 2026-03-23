Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zběsilou a nebezpečnou jízdu ukončili policisté

Jel v odcizeném vozidle, další dvě naboural a manipuloval se zbraní. 

V sobotu, krátce po deváté hodině ranní, oznámila na obvodním oddělení policie v Trhových Svinech žena, že ji její devatenáctiletý příbuzný odcizil vozidlo, a to neoprávněně užívá. Mezitím na linku 158 začali volat řidiči, že se na silnici na Trhosvinensku pohybuje nebezpečný řidič, který přejíždí do protisměru, jede rychle a ohrožuje tím ostatní. Navíc v ruce drží zbraň. Do pronásledování se zapojilo hned několik policejních hlídek, včetně té trhosvinenské. Na nebezpečného řidiče ve Fiatu narazili poměrně brzo a pokoušeli se ho zastavit. Projeli několik obcí až jeho jízda skončila v Horní Stropnici. Během ní měl nabourat devatenáctiletý muž dvě vozidla a tím poškodit i automobil, kterým jel. Ten mu následně vypověděl službu. Naštěstí se při nehodách nikomu nic nestalo. Trhosvinenští policisté pak řidiče zpacifikovali a zbraň zajistili. Jednalo se o plastovou atrapu. Muž měl negativní test na alkohol i OPL. Policisté tak přivolali zdravotníky, kteří podezřelého převezli k dalšímu ošetření do nemocnice. Mladíka policisté nyní podezřívají ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci a není to jeho první prohřešek. V minulosti se již trestné činnosti dopustil. Policisté se budou případem dále zabývat.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
23. března 2026

