Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Zběsilá jízda skončila „parkováním“ v příkopu
V polovině června letošního roku zažili policisté moravskoslezské speciální pořádkové jednotky zběsilou noční směnu.
Na základě oznámení vyslalo operační středisko hlídku prověřit jedoucí vozidlo, které má řídit osoba s platným zákazem řízení všech motorových vozidel. Auto mělo jet z Orlové do Ostravy. Jakmile jej hlídka před sebou uviděla, tak se ho snažila zastavit zákonným způsobem, tedy za pomocí „majáků“ a nápisu STOP POLICIE. Řidič na tuto výzvu nereagoval, šlápl na plyn a snažil se ujet. Vysokou rychlostí se řítil přes Rychvald a dojel až do Ostravy. Neukázněný řidič vjel do slepé ulice, kde se na jejím konci chtěl vyhnout závoře, která mu stála v cestě, a tak s vozidlem sjel mimo komunikaci do příkopu. Vzhledem k tomu, že příkop byl poměrně hluboký, vozidlo se převrátilo na bok. Policisté následně zastavili před závorou a běželi k vozidlu. Řidič vykouknul přes okénko a s policisty již dále spolupracoval. Ve vozidle se nenacházela žádná další osoba. Následnou lustrací osoby bylo potvrzeno, že 29letý řidič má platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Dechová zkouška byla u muže negativní a orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek na místě odmítl. Následně byl eskortován na obvodní oddělení, kde s ním byly provedeny procesní úkony.
Ostravští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny hrozí muži až dva roky za mřížemi.
prap. Bc. Nikol Bočková
oddělení tisku
30. června 2026