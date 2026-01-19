Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zazvonil a představil se jako policista
Muž mu uvěřil a dal mu desítky tisíc korun.
Do dvou týdnů by měl před soudem stanout dvaapadesátiletý muž, který v prosinci zazvonil na zvonek rodinného domu a oblečený v civilu se představil jako policista z oddělení vražd z Českých Budějovic. Muži, který mu otevřel, řekl, že ví, že se u něj doma chystá domovní prohlídka pro podezření z majetkové trestné činnosti, ale že je schopen celou záležitost vyřídit a zastavit, když mu poškozený dá 20 000 korun. Vyděšený muž uposlechl podezřelého a dle jeho instrukcí jel k nejbližšímu bankomatu vybrat požadovou částku, kterou pak podezřelému předal. Tím však případ nekončí, podezřelý se totiž u poškozeného objevil znovu před několika dny a požadoval opět peníze. To už poškozenému nedalo a s celou záležitostí se obrátil na policejní obvodní oddělení Čtyři Dvory. Ti po provedeném šetření sdělili falešnému policistovi podezření ze spáchání přečinu podvodu. Navíc se ukázalo, že podezřelý není na poli trestné činnosti žádný nováček a již dříve figuroval v majetkové trestné činnosti.
Pokud vás někdo osloví s tím, že je policista a vy si nejste jisti, zavolejte na linku 158 a informaci si ověřte.
