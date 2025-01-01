Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Záznamy z rychloměrů v tunelech dálnice D8
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
ŽÁDOST:
„Oznámení přestupku a fotografie z rychloměru (zachycující přestupek), který byl spáchán na pozemní komunikaci D8, v místě tunel Radejčín/Prackovice, směr Ústí nad Labem, výjezd, pruh 1 dne xxx v xxx.“
ODPOVĚĎ:
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. na základě posouzení předmětné žádosti poskytla žadateli následující informace:
Policie České republiky nedisponuje požadovaným oznámením dopravního přestupku, včetně záznamu pořízeného rychloměrem, aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost jím disponovat, a proto ho nemůže žadateli poskytnout. Rychloměr umístěný v tunelovém tubusu Prackovice – Radejčín na dálnici D8 je ve správě Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Obrazové záznamy pořízené výše uvedeným systém měření rychlosti a dokumentující překročení nastaveného limitu nejvyšší povolené rychlosti konkrétním vozidlem, včetně jejich doprovodných informací obsahujících údaje o místě, datu, času, směru jízdy vozidla, registrační značce vozidla a identifikaci použitého měřícího zařízení, jsou do datového úložiště provozovaného Policejním prezidiem České republiky odesílány automatizovaně šifrovaným datovým přenosem s využitím webových služeb. V datovém úložišti jsou tyto záznamy uchovávány ve formě zašifrovaných souborů, aniž by Policie České republiky měla k jejich obsahu přístup, a následně jsou vždy za určité časové období (např. 10 dnů) souhrnně a opět automatizovaně zpřístupňovány příslušnému správnímu orgánu, v případě uvedené žádosti, směr Ústí nad Labem, je to Magistrátu města Ústí nad Labem. Orgány příslušné k projednání přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, mají k obsahu těchto záznamů přístup prostřednictvím speciálního k tomuto účelu určeného softwaru a šifrovacího klíče.
Oznámení podezření ze spáchání dopravního přestupku zadokumentovaného systémem měření rychlosti ve správě Ředitelství silnic a dálnic České republiky se tedy realizuje automatickou časovanou úlohou bez aktivní účasti pracovníků Policie České republiky ve formě automatizovaně generované zprávy, která neobsahuje žádné osobní údaje vztahující se k obsahu záznamů zpřístupňovaných příslušným správním orgánům.
por. Bc. Pavla Mašínová, 31. 12. 2025