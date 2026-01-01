Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Záznam z rychloměru
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
ŽÁDOST:
„o poskytnutí informací ze spisu KRPU-171316-6/PŘ-2023-040906, tedy o oznámení přestupku, úřední záznam a záznam přestupku (fotodokumentace přestupku)“.
ODPOVĚĎ:
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila, a po vyrozumění dotčené osoby k požadovaným informacím sděluje následující.
V příloze tohoto sdělení Vám poskytujeme v anonymizované podobě
- úřední záznam č. j. KRPU-171316-1/PŘ-2023-040906 ze dne 20. 9. 2023,
- záznam přestupku,
- oznámení přestupku č. j. KRPU-171316-6/PŘ-2023-040906 ze dne 20. 9. 2023.
Podle § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. pokud povinný subjekt poskytuje informaci formou kopie dokumentu, z něhož vyloučil pouze osobní údaje nebo informace, které jsou bankovním nebo obchodním tajemstvím a které získal při postupech podle správního, daňového nebo kontrolního řádu, nemusí vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Za osobní údaj je na základě čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) třeba považovat veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Pojem „osobní údaj“ tedy označuje informace dotýkající se soukromého a rodinného života jednotlivce v úzkém smyslu, ale také informace o jakémkoli druhu činnosti, kterou se jednotlivec zabývá, například informace o jeho pracovních vztazích nebo ekonomickém či společenském chování. Zahrnuje tudíž informace o jednotlivcích bez ohledu na postavení nebo roli, v jaké daná osoba vystupuje.
por. Bc. Pavla Mašínová, 5. 5. 2026