Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zažili horké chvilky
Policisté vysvobodili trojici uvězněnou v sauně.
Doslova horké chvilky si včera večer užili dvě ženy a muž na Brněnsku. Relaxace ve vyhřáté sauně se jim pro závadu na mechanismu dveří během okamžiku změnila v dramatickou únikovou hru. Uvězněná trojice neměla v rozpálené místnosti nic, čím by dokázala dveře otevřít. Telefon si pochopitelně do sauny nebrali, nechali jej na stolku venku. I tak se pro ně stal nakonec záchranou díky moderním technologiím, které dnešní přístroje zvládají. Začali na něj totiž zevnitř sauny hlasitě volat, až se jim podařilo aktivovat hlasového asistenta. Policisté po telefonátu dorazili během pár minut a zvenčí snadno uvolnili zaseknuté dveře. Díky tomu, že vytápění sauny šlo vypnout i zevnitř, se vše obešlo bez zranění.Tento případ dokazuje, v jak neobvyklých situacích mohou lidem pomáhat moderní technologie.
por. David Chaloupka, 22. prosince 2025