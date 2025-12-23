Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Zavraždila matku
Motivem činu byl majetkový prospěch.
Krajští kriminalisté obvinili 18letou dívku ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu a jejího o 11 let staršího přítele ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu ve formě organizátorství.
Motivem činu bylo získat majetkový prospěch. Obviněná v noci na neděli 21. prosince přišla do domu svých rodičů v Bohuňovicích na Šternbersku s úmyslem je usmrtit. Nejprve vystřelila na matku a pak začala střílet i na otce. Ten se však aktivně bránil a nakonec se mu podařilo dceru zpacifikovat. Poté ihned přivolal policii.
Matka zranění i přes veškerou snahu záchranářů podlehla. Otec byl se zraněními převezen na ošetření do Fakultní nemocnice Olomouc.
Dívku policisté na místě zadrželi a tentýž den v podvečer zadrželi také jejího přítele. V pondělí 22. prosince jim bylo sděleno obvinění a na státní zastupitelství byl podán návrh na vzetí obviněných do vazby.
Za výše uvedený čin lze dle trestního zákoníku uložit trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
por. Mgr. Marie Šafářová
23. prosince 2025