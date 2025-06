Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zavraždil bratra

OLOMOUCKÝ KRAJ – Muž se přišel po vraždě přiznat.

Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní stíhání sedmapadesátiletého muže pro zvlášť závažný zločin vražda.

Obviněný muž je podezřelý, že v sobotu 7. června 2025 v ranních hodinách v rodinném domě v obci Bystročice nožem zaútočil na spícího třiašedesátiletého bratra, kterému způsobil bodnořezná poranění. Zraněný muž na místě zemřel. Útočník se následně policistům k vraždě přiznal a byl zadržen. Muž byl v roce 2022 Okresním soudem Olomouc omezen na svéprávnosti. Motivem činu byly pravděpodobně osobní spory mezi bratry.

Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby, který soud akceptoval a poslal jej do vazby. Obviněnému muži hrozí za zvlášť závažný zločin vražda trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.

por. Mgr. Libor Hejtman

9. června 2025

