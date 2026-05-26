Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
„Zavolej mi pomoc“
Beseda v Klubu seniorů otevřela důležité téma a vyvolala živou diskuzi...
V pondělí 25. května 2026 zavítali policejní preventisté mezi seniory do Klubu seniorů v Litoměřicích. Tentokrát společné setkání patřilo tématu „Zavolej mi pomoc“, které připomnělo, jak důležitá je všímavost, ochota pomoci druhým i odvaha přivolat pomoc ve chvílích, kdy je potřeba.
Cílem besedy bylo seniory povzbudit, aby více vnímali své okolí, nebáli se reagovat v krizových situacích a uvědomili si, že i zdánlivě drobný projev zájmu může někomu pomoci překonat těžké chvíle.
Policisté se seniory hovořili také o tom, jak velkou hodnotu mají jejich životní zkušenosti. Právě senioři mohou být díky své moudrosti, všímavosti a lidskému přístupu oporou pro druhé. V mnoha situacích totiž nejde o fyzickou sílu, ale o schopnost všimnout si člověka, který pomoc potřebuje, nabídnout podporu nebo přivolat odbornou pomoc.
Součástí besedy bylo také připomenutí možností, kam se obrátit v krizových situacích, ať už prostřednictvím linek tísňového volání, nebo linek důvěry a pomoci. Představeny byly rovněž služby organizací, které lidem v náročných životních situacích poskytují podporu.
Setkání se neslo ve velmi příjemné a otevřené atmosféře. Přítomní senioři poslouchali s velkým zaujetím a aktivně se zapojovali do následné diskuze. Zazněla řada dotazů, osobních příběhů i zkušeností ze života, které ukázaly, že téma vzájemné pomoci a lidské sounáležitosti je seniorům velmi blízké.
Na závěr si každý z účastníků odnesl nákupní tašku s reflexními prvky, preventivní informační materiály, luštitelský magazín a drobné bezpečnostní prvky, které mohou přispět k větší bezpečnosti v každodenním životě.
Ochrana seniorů je jednou z priorit policie. Kromě toho, že senioři navštěvují informační centrum litoměřické policie, se snažíme i v průběhu celého roku navštívit poměrnou část domovů důchodců či seniorských klubů na Litoměřicku. A nutno podoktnout, že byť ne všichni naše rady a doporučení poté prakticky aplikují, je také dost těch, kteří se nad sebou zamyslí a začnou být mnohem opatrnější.
26. května 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje