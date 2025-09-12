Policie České republiky  

Závody, při kterých si sáhli na dno.
Srovnávací závod krajských pořádkových jednotek a Ochranné služby.
Kokořínsko se stalo dějištěm extrémní policejní prověrky. Na trať dlouhou 25 kilometrů, plnou prudkých stoupání a strmých klesání, vyrazilo 12 týmů. Čekalo na ně 20 disciplín, většinou silového charakteru, které neodpouštěly ani sebemenší zaváhání. Závod trval těm nejlepším okolo 5 hodin a soutěžící během něj čelili křečím, vyčerpání i vlastním limitům.
Čtvrtý ročník srovnávacího závodu krajských pořádkových jednotek Policie ČR a Ochranné služby připravili středočeští policisté ve spolupráci s Ředitelstvím služby pořádkové policie PP ČR. Trať pro pětičlenné týmy byla promyšleně postavená a inspirovala se soutěží Odznak zdatnosti, kterou středočeští policisté každoročně absolvují.
Prověřit svoje síly museli účastníci nejen samotnou tratí, ale také na jednotlivých stanovištích. Orientovali se pouze s mapou a čekalo je například přenášení těžké klády do schodů i ze schodů, překonání potoka suchou nohou jen za pomoci lan či tahání pneumatik z kopce a zpět. Týmovou souhru si vyzkoušeli na tzv. stonožce a odvahu potřebovali i při výstupu na nejvyšší příčku vratkého žebříku z dřevěných trámů, přezdívaného „Jákobův žebřík“.
Aby toho nebylo málo, pokud některý tým disciplínu nezvládl, nemohl pokračovat dál, čekal je fyzický trest v podobě série angličáků.
Na závěru trasy už soutěžící sotva sbírali poslední síly, když je čekala ještě výměna kola u služebního vozidla. A aby to nebylo tak jednoduché, pořadatelé jim sebrali hever. Škodu Octavii tak museli zvednout vlastníma rukama.
Každý člen týmu vydal ze sebe to nejlepší a mnozí se ocitli až na hranici všech svých sil. Nasazení a vytrvalost všech byla obrovská, ale na stupně vítězů se mohli probojovat jen tři nejlepší týmy.
Bronzovou příčku získal tým z kraje Královéhradeckého. Druhou příčku obsadili policisté z Vysočiny a nejlepším týmem a vítězem roku 2025 se stal tým z Pardubic.
Podporu soutěžícím policistům vyjádřil svou přítomností také první náměstek policejního prezidenta genmjr. Tomáš Lerch. Ředitel Ředitelství služby pořádkové policie plk. Petr Koutný při závěrečném ocenění vyzdvihl kvality, nasazení a fyzickou připravenost všech týmů.
Velké poděkování patří také partnerům a sponzorům celé akce, kteří se zapojili jak finanční podporou, tak věcnými dary.
Skupina ČEZ
společnost Varta
Zdravotní pojišťovna MV
Středočeský kraj
kpt. Irena Brodská
tisková mluvačí PP ČR
12. září 2025