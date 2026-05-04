Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Závod míru juniorů 2026
V Ústeckém kraji čekají řidiče ve dnech 7. – 10. května 2026 částečná dopravní omezení.
Ve dnech 7. – 10. května 2026 se v Ústeckém kraji koná 54. ročník Závodu míru juniorů 2026. V souvislosti s touto sportovní akcí upozorňujeme řidiče na částečná dopravní omezení, ke kterým bude postupně docházet na trase závodu, tato omezení se týkají především okresů Litoměřice a Teplice.
Veškeré informace k jednotlivým etapám i předpokládaným časům naleznete na odkazu:
Rozpis | 54. Závod míru juniorů / Course de la Paix Juniors
Další důležité informace: Několik minut před průjezdem pelotonu pojede po trase služební vozidlo Policie ČR označené žlutým praporkem, bezprostředně před pelotonem pojede vozidlo označené červeným praporkem a konec pelotonu bude označovat vozidlo se zeleným praporkem. (Barvy praporků odpovídají světelné signalizaci semaforu).
Žádáme řidiče i ostatní účastníky silničního provozu, aby dbali pokynů policistů a pořadatelů, kteří budou průběh akce zajišťovat.
4. května 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje