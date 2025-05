Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Závod a zábava pro všechny – Šumaman 2025

Jihočeští policisté připravili i bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Kde jinde uvidíte v akci policejní vrtulník, psy i „obrněné“ policejní koně?

Nejen dětské závodníky zvou jihočeští policisté se svými partnery na prestižní závod zásahových jednotek policie a složek IZS pod již zavedeným názvem Šumaman 2025. Závod profesionálů, pěti členných týmů se uskuteční tuto sobotu 10. května 2025 v Přední Výtoni u Lipenské vodní nádrže. Startující týmy můžete přijít podpořit již od šesti hodin ráno. Všechny disciplíny, které závodníky čekají, jsou vždy originálním výtvorem organizátorů, jihočeských policistů ze zásahové jednotky. Skoro samozřejmostí je náročná trasa pro kola, vyčerpávající běh i kočírování raftu nejen na vodě, ale někdy i na souši jako zátěž pro celý tým. Překážky a lanové dráhy v korunách stromů jsou již tak trochu samozřejmostí. Trať měří kolem 45 kilometrů a stanoviště na trase dají závodníkům vždy zabrat.

Dětské soutěže, například Šumamana Juniora si můžou děti do 15 let přijít vyzkoušet od deseti dopoledne. Podobně startují i závody pro naše nejmenší, do šesti let. Vše se bude odehrávat převážně kolem penzionu Vyhlídka.

Od deseti hodin dopoledne je naplánována ukázka spolupráce jihočeské zásahové jednotky a policejního vrtulníku. Co vše umí a k čemu se cvičí policejní psi nebo koně, uvidíte také během dne v okolí penzionu Vyhlídka. Svoji techniku představí i další partneři jako Armáda ČR či Jihočeská záchranná brigáda kynologů. Po vyhlášení vítězů následuje společenský večer s hudbou a tancem.

Vše by se neuskutečnilo, nebýt našich partnerů, generálního partnera Skupiny ČEZ či mediálního partner Hit Rádia Faktor. Soutěžit se bude pod záštitou policejního prezidenta genpor. Martina Vondráška a hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

6. května 2025

Související dokumenty Šumaman 2025 plakát.pdf

Velikost souboru: 4,2 MB / formát PDF

