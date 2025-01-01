Policie České republiky  

Zavěsil se za ni v podchodu

Pátráme po muži z kamerového záznamu. /VIDEO/ 

Brněnští policisté pátrají po neznámém pachateli, který v podchodě k nástupišti na hlavním nádraží využil situace, kdy mladá žena stoupala po schodišti a měla plné ruce. Muž, který šel v těsné blízkosti za ní, jí při tom nenápadně prohledal kapsy kabátu a odcizil mobilní telefon v hodnotě téměř pětadvaceti tisíc korun. Poté se nepozorovaně vrátil zpět do podchodu. Poškozená zjistila krádež až ve vlaku. Policistům se po oznámení podařilo zmapovat pohyb ženy a zjistit, kde o telefon přišla. Na následně zajištěných kamerových záznamech nalezli samotnou krádež a znaji tak podobu zloděje. Přes všechnu snahu se jej však doposud nepodařilo vypátrat. Je také možné, že se jedná o cizince. Pokud muže ze záznamu poznáváte, volejte na linku 158.

Policisté zároveň upozorňují na riziko krádeží v období předvánočních nákupů. Větší množství lidí v obchodních centrech či na nádražích může podobným kapsářům usnadnit jejich nekalou činnost. Doporučujeme proto mít cenné a osobní věci pod kontrolou, například v uzavřené vnitřní kapse kabátu nebo bundy.

por. David Chaloupka, 18. listopadu 2025

