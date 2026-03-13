Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Závěrečnou zkoušku skládal pod vlivem alkoholu
Řidičské oprávnění zřejmě jen tak nezíská.
Velmi nečekaný konec měla běžná silniční kontrola vozidla autoškoly. To se v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu rozhodli zastavit a zkontrolovat českokrumlovští dopravní policisté.
Vozidlo bylo zastaveno v pátek 6. 3. 2026 v dopoledních hodinách v ulici Chvalšinská v Českém Krumlově. Osmapadesátiletý řidič vozidla, který vykonával závěrečnou jízdu, byl policisty vyzván k podrobení se dechové zkoušce. Ta k jejich překvapení následně opakovaně ukázala hodnotu přes 1,3 promile alkoholu v dechu.
Ve vozidle společně s řidičem, který na místě jinak nevykazoval žádné známky opilosti, byli také instruktor a zkušební komisař. Řidič vozidla byl v minulosti několikrát pravomocně odsouzen a potrestán za řízení pod vlivem návykových látek. Splněním závěrečné zkoušky si chtěl zajistit obnovení řidičského oprávnění.
Závěrečná zkouška tak nejspíš nedopadla úplně podle řidičových představ. Nejen, že nezíská zpět řidičské oprávnění, ale navíc ho za jeho nepochopitelné chování opět čeká soud.
Policisté z dopravního inspektorátu mu totiž již sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muž tak do čtrnácti dnů poputuje před soud, kde mu v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
