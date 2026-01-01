Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Závěr týdne ve znamení dopravních kontrol
Jihomoravští dopravní policisté se zkontrolovali dvě stovky automobilů. [VIDEO]
Policisté se na závěr pracovního týdne ve zvýšené míře zaměřili na kontrolu provozu na jihomoravských dálnicích. Hlídky sledovaly zejména dodržování zákazu držet v ruce nebo jiným způsobem při řízení telefonní či jiné záznamové zařízení. Dále se zaměřily na nesprávné předjíždění, jízdu v jízdních pruzích, neoprávněné zastavení či parkování na dálnici a rovněž na dodržování povinnosti řídit se dopravním značením.
Do akce, při které využily i dron, se zapojily čtyři desítky dopravních policistů. Ti během několika hodin zkontrolovali více než dvě stovky vozidel a zjistili řadu dopravních přestupků.
Ve dvaačtyřiceti případech šlo o zakázané nebo nesprávné předjíždění nákladními vozidly, patnáct řidičů za jízdy manipulovalo s mobilním telefonem a jedenáct vozidel bylo v nevyhovujícím technickém stavu. Dalších deset řidičů porušilo pravidla jízdy v jízdních pruzích. Někteří motoristé navíc nebyli během jízdy připoutáni bezpečnostním pásem nebo neměli zaplacený dálniční poplatek.
Během akce se policisté setkali i se zarážejícím chováním některých šoférů. Hlídka z Podivína například odhalila dva řidiče, kteří zastavili v odstavném pruhu dálnice D2 u Lanžhota, aby si vyřídili slovenskou dálniční známku na nedaleké odpočívce. Jejich jednání bylo s ohledem na nepříznivé počasí mimořádně nebezpečné. Policisté oba muže z místa ihned vykázali a za riskantní chování jim uložili několikatisícovou pokutu.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 17. ledna 2026.