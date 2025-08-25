Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Závěr léta na táborech
Policisté s dětmi mluvili o bezpečném chování.
Konec letních prázdnin se již neodvratně blíží a všichni školou povinní budou muset opět usednout do školních lavic. Tábory jsou ale zatím ještě naplněny dětmi, které si naplno užívají aktivity v přírodě a volný čas, jenž jim do konce léta zbývá. Policejní preventisté proto ještě nepolevují, stále cestují po Libereckém kraji a navštěvují mladé táborníky s preventivním programem a ukázkami policejní techniky a vybavení.
Ve čtvrtek 21. srpna zavítali policisté na tábor v lokalitě Frýdštejna a Malé Skály. Pro menší děti měli připravené přednášky na téma bezpečnosti v silničním provozu, především věnované jízdě na kole nebo koloběžce, chůzi po vozovce a bezpečnému přecházení. Další důležité téma bylo bezpečné chování u vody a ve vodě. Pro větší táborníky byla připravena přednáška zaměřená na trestní odpovědnost a bezpečné chování na sociálních sítích. V neposlední řadě byly děti seznámeny i s tím, jak se zachovat a postupovat v případě nálezu podezřelého předmětu, například munice a jiných výbušnin.
Kromě policejní techniky a výstroje, byla k vidění i zvířata ve službách policie. Pro více jak stovku táborníků si policisté z oddělení služební hipologie připravili atraktivní ukázku, kde jejich čtyřnozí parťáci předvedli své schopnosti.
nprap. Libor Barták
25. srpna 2025