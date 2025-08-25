Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Závěr léta na táborech

Policisté s dětmi mluvili o bezpečném chování. 

8Konec letních prázdnin se již neodvratně blíží a všichni školou povinní budou muset opět usednout do školních lavic. Tábory jsou ale zatím ještě naplněny dětmi, které si naplno užívají aktivity v přírodě a volný čas, jenž jim do konce léta zbývá. Policejní preventisté proto ještě nepolevují, stále cestují po Libereckém kraji a navštěvují mladé táborníky s preventivním programem a ukázkami policejní techniky a vybavení.

Ve čtvrtek 21. srpna zavítali policisté na tábor v lokalitě Frýdštejna a Malé Skály. Pro menší děti měli připravené přednášky na téma bezpečnosti v silničním provozu, především věnované jízdě na kole nebo koloběžce, chůzi po vozovce a bezpečnému přecházení. Další důležité téma bylo bezpečné chování u vody a ve vodě. Pro větší táborníky byla připravena přednáška zaměřená na trestní odpovědnost a bezpečné chování na sociálních sítích. V neposlední řadě byly děti seznámeny i s tím, jak se zachovat a postupovat v případě nálezu podezřelého předmětu, například munice a jiných výbušnin.

Kromě policejní techniky a výstroje, byla k vidění i zvířata ve službách policie. Pro více jak stovku táborníků si policisté z oddělení služební hipologie připravili atraktivní ukázku, kde jejich čtyřnozí parťáci předvedli své schopnosti.


nprap. Libor Barták
25. srpna 2025

Odkazy do noveho okna

1

Detailní náhled

2

Detailní náhled

3

Detailní náhled

4

Detailní náhled

5

Detailní náhled

6

Detailní náhled

7

Detailní náhled

8

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 