Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2012
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí (cituji):
„…Rád bych Vás proto podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádal o poskytnutí následující informace:
Kopii aktuálně platného interního služebního předpisu nebo rozkazu policejního prezidenta Policie České republiky, kterým se stanoví způsob provádění tělesné přípravy a fyzických testů příslušníků Policie České republiky.“
Policie České republiky žadateli poskytla závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2012 ze dne 27. července 2012, kterým se provádí některá ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a to včetně příloh, které se týkají fyzické způsobilosti.
kpt. Mgr. Klára Szabová, 05. 11. 2025