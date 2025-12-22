Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Zaútočil na svého otce
Jeseničtí kriminalisté včera zahájili trestní stíhání 42letého muže z Jesenicka, kterého obvinili ze zločinu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a zločinu vydírání.
Obviněný měl v sobotu 20. prosince kolem půl jedné v noci v rodinném domě na Jesenicku po předchozí konzumaci alkoholu a slovní rozepři napadnout svého 65letého otce. Toho nejprve udeřil pěstí do obličeje a poté, když ležel na zemi, ho několikrát udeřil židlí. V tom do místnosti přišel bratr agresora, který se mu snažil v dalším napadání zamezit. Toho využil napadený otec a z domu utekl ven. Obviněný vzal kuchyňský nůž a začal svému bratrovi vyhrožovat, aby ho pustil za otcem. Ten se zalekl a agresora pustil. Venku už se naštěstí nacházely přivolané policejní hlídky, které 42letého muže zadržely. Zadržený policistům nadýchal tři a půl promile a skončil v policejní cele. Po vystřízlivění se ze svého jednání zpovídal policistům. Ještě před propuštěním z policejní cely využili policisté své oprávnění a agresora vykázali ze společného obydlí. Jeho stíhání probíhá na svobodě.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
22. prosince 2025