Zaútočil na spolubydlícího
Vážně zraněný muž musel být převezen do nemocnice.
Od včerejšího večera pracují krajští kriminalisté na objasnění okolností konfliktu mezi dvěma muži, ke kterému došlo v bytovém domě v Písku. Podezřelý měl napadnout svého známého a způsobit mu bodnořezné poranění, se kterým byl převezen do nemocnice. Podezřelého zadrželi městští strážníci. Roli v případu sehrál alkohol. Kriminalisté na případu intenzivně pracují.
27. listopadu 2025