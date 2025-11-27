Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zaútočil na spolubydlícího

Vážně zraněný muž musel být převezen do nemocnice. 

Od včerejšího večera pracují krajští kriminalisté na objasnění okolností konfliktu mezi dvěma muži, ke kterému došlo v bytovém domě v Písku. Podezřelý měl napadnout svého známého a způsobit mu bodnořezné poranění, se kterým byl převezen do nemocnice. Podezřelého zadrželi městští strážníci. Roli v případu sehrál alkohol. Kriminalisté na případu intenzivně pracují. 

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
27. listopadu 2025

Odkazy do noveho okna

Napadení v Písku

Napadení v Písku 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 